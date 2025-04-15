Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
232,45
Экономия при брони: -58,07 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,83
Экономия при брони: -57,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,96
Экономия при брони: -58,06 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
230,67
Экономия при брони: -56,31 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
222,70
Экономия при брони: -33,96 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,17
Экономия при брони: -39,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,48
Экономия при брони: -38,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
225,61
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
226,21
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
204,13
Экономия при брони: -6,71 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
211,25
Экономия при брони: -13,29 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67-А
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница