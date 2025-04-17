Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
225,86
Экономия при брони: -67,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
225,96
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
211,77
Экономия при брони: -53,61 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,84
Экономия при брони: -62,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
225,53
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
218,81
Экономия при брони: -21,38 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,70
Экономия при брони: -56,17 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
192,15
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,66
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,38
Экономия при брони: -46,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,03
Экономия при брони: -14,42 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
228,23
Экономия при брони: -54,05 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница