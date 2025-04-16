Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
216,17
Экономия при брони: -28,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,99
Экономия при брони: -34,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
204,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
215,09
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
218,75
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,77
Экономия при брони: -32,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
214,92
Экономия при брони: -26,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
213,54
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,19
Экономия при брони: -35,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
217,86
Экономия при брони: -22,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
226,77
Экономия при брони: -41,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
204,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
216,15
Экономия при брони: -27,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
247,55
Экономия при брони: -31,39 грн