Фармакодинамика.

Левомицетин является антибиотиком широкого спектра действия: эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, спирохет, возбудителей трахомы, пситтакоза, венерической лимфогранулемы; действует на штаммы бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, простейших и клостридий. Устойчивость микроорганизмов к левомицетину развивается относительно медленно.

В обычных дозах действует бактериостатически. Механизм антимикробного действия левомицетина связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо проникает в ткани и жидкости организма; терапевтические концентрации левомицетина при назначении его местно в глазных каплях образуются в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, водянистой влаге глаза; в хрусталик препарат не проникает.