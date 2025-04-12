Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Левомицетин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл препарата содержит 2,5 мг хлорамфеникола;
вспомогательные вещества: кислота борная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные 0,25%.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Антибиотики. Хлорамфеникол. Код АТХ S01A A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левомицетин является антибиотиком широкого спектра действия: эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, спирохет, возбудителей трахомы, пситтакоза, венерической лимфогранулемы; действует на штаммы бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, простейших и клостридий. Устойчивость микроорганизмов к левомицетину развивается относительно медленно.
В обычных дозах действует бактериостатически. Механизм антимикробного действия левомицетина связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов.
Фармакокинетика.
Препарат хорошо проникает в ткани и жидкости организма; терапевтические концентрации левомицетина при назначении его местно в глазных каплях образуются в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, водянистой влаге глаза; в хрусталик препарат не проникает.
Показания
Конъюнктивиты, кератиты, блефариты, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие при местном применении глазных капель с другими препаратами не установлено. В случае сопутствующего применения других местных офтальмологических препаратов придерживаться интервала не менее 15 минут между их применением. Глазные мази следует применять последними.
Особенности применения
Не допускается бесконтрольное назначение левомицетина, особенно в педиатрической практике.
Способ применения и дозы
Закапывать в конъюнктивальный мешок пипеткой по 1 капле препарата 3 раза в сутки в оба глаза. Курс лечения обычно составляет 5–15 дней (зависит от характера и выраженности заболевания, достигнутого терапевтического эффекта).
Дети
Детям до 4 недель назначать только по жизненным показаниям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, включая сыпь, ангионевротический отек, крапивницу, зуд, гиперемию кожи.
Со стороны нервной системы: возможна головная боль, головокружение..
Нарушения в месте введения: возможны местные реакции, включая отек век, зуд, раздражение глаз и слезотечение.
Срок годности
2 года.
После раскрытия флакона — 15 суток.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл 0,25% раствора во флаконах пластиковых. По 1 флакону в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 09100, Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.