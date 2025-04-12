Хлорамфеникол

Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)

Левомицетин капли глазные 0,25 % флакон пластиковый 10 мл в пачке №1
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Характеристики
Производитель
Биофарма ФЗ
Форма выпуска
Капли глазные
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
0,25 %
Объем
10 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/5515/01/01 от 06.08.2021
Международное название

Левомицетин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл препарата содержит 2,5 мг хлорамфеникола;

вспомогательные вещества: кислота борная, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные 0,25%.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Антибиотики. Хлорамфеникол. Код АТХ S01A A01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Левомицетин является антибиотиком широкого спектра действия: эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, спирохет, возбудителей трахомы, пситтакоза, венерической лимфогранулемы; действует на штаммы бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, простейших и клостридий. Устойчивость микроорганизмов к левомицетину развивается относительно медленно.
В обычных дозах действует бактериостатически. Механизм антимикробного действия левомицетина связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо проникает в ткани и жидкости организма; терапевтические концентрации левомицетина при назначении его местно в глазных каплях образуются в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, водянистой влаге глаза; в хрусталик препарат не проникает.

Показания

Конъюнктивиты, кератиты, блефариты, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие при местном применении глазных капель с другими препаратами не установлено. В случае сопутствующего применения других местных офтальмологических препаратов придерживаться интервала не менее 15 минут между их применением. Глазные мази следует применять последними.

Особенности применения

Не допускается бесконтрольное назначение левомицетина, особенно в педиатрической практике.

Способ применения и дозы

Закапывать в конъюнктивальный мешок пипеткой по 1 капле препарата 3 раза в сутки в оба глаза. Курс лечения обычно составляет 5–15 дней (зависит от характера и выраженности заболевания, достигнутого терапевтического эффекта).

Дети

Детям до 4 недель назначать только по жизненным показаниям.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, включая сыпь, ангионевротический отек, крапивницу, зуд, гиперемию кожи.

Со стороны нервной системы: возможна головная боль, головокружение..

Нарушения в месте введения: возможны местные реакции, включая отек век, зуд, раздражение глаз и слезотечение.

Срок годности

2 года.

После раскрытия флакона — 15 суток.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл 0,25% раствора во флаконах пластиковых. По 1 флакону в картонной пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 09100, Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.