Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,59
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,32
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,35
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,98
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,13
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,53
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -1,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,86
Экономия при брони: -2,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,11
Экономия при брони: -1,58 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,98
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,56
Экономия при брони: -2,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,77
Экономия при брони: -2,85 грн