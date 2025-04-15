Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,19
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,21
Экономия при брони: -1,73 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,83
Экономия при брони: -2,32 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,17
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,89
Экономия при брони: -1,46 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,65
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,97
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,56
Экономия при брони: -2,11 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,44
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,49
Экономия при брони: -1,12 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,44
Экономия при брони: -1,09 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,65
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,30
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,91
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,36
Экономия при брони: -1,96 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,64
Экономия при брони: -1,07 грн