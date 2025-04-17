Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,65
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,61
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,77
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,72
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,01
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,67
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,90
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,99
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,32
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,06
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,77
Экономия при брони: -1,27 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,61
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,34
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
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Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,64
Экономия при брони: -1,07 грн
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,86
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
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Экономия при брони: -1,51 грн
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Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
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35,64
Экономия при брони: -1,07 грн
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Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
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Экономия при брони: -1,07 грн