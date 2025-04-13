Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
47,50
Экономия при брони: -7,21 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,95
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,77
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,03
Экономия при брони: -1,65 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
35,65
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
42,79
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,84
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,21
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,17
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,88
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
1.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ