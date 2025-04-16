Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,08
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,55
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,46
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,24
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,62
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,93
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,32
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,71
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,90
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,24
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,00
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,08
Экономия при брони: -2,49 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,12
Экономия при брони: -2,97 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,48
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,03
Экономия при брони: -4,78 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,72
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,87
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
42,02
Экономия при брони: -2,87 грн