Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
40,49
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,81
Экономия при брони: -2,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,17
Экономия при брони: -3,63 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,87
Экономия при брони: -3,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,06
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,60
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,99
Экономия при брони: -1,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,33
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,59
Экономия при брони: -3,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,77
Экономия при брони: -2,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,03
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,89
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,92
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,97
Экономия при брони: -2,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,44
Экономия при брони: -1,99 грн