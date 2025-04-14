Левомицетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,60
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
39,54
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,94
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,67
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,92
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,00
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,22
Экономия при брони: -2,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
36,88
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
37,99
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
41,42
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
42,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Левомицетин капли глазные 0.25 % флакон пластиковый 10 мл №1
Биофарма ФЗ
38,66
Экономия при брони: -2,22 грн