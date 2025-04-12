действующие вещества: 10 г (=10,9 мл) капель содержат:

Phytolacca americana D1 (лаконос американский D1)............. 2 г,

Guaiacum D4 (гваяковое дерево D4)............................... 4 г,

Capsicum аnnuum D4 (перец стручковый D4)....................... 4 г;

другие составляющие: этанол 55% (об./об.).

В 1 мл – примерно 19 капель препарата. 1 мл капель содержит 0,55 мл этанола.

Лаконос американcкий (Phytolacca americana) D1 - 2 г/10 г

Гваякового или бакаутового дерева (Guaiacum officinale или Guaiacum sanctum) D4 - 4 г/10 г

Перец стручковый (Capsicum annuum) D4 - 4 г/10 г