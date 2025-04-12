Біль у горлі?
Тонзипрет®
Від природи до доказової медицини
Біль у горлі?
Тонзипрет®
действующие вещества: 10 г (=10,9 мл) капель содержат:
Phytolacca americana D1 (лаконос американский D1)............. 2 г,
Guaiacum D4 (гваяковое дерево D4)............................... 4 г,
Capsicum аnnuum D4 (перец стручковый D4)....................... 4 г;
другие составляющие: этанол 55% (об./об.).
В 1 мл – примерно 19 капель препарата. 1 мл капель содержит 0,55 мл этанола.
Лаконос американcкий (Phytolacca americana) D1 - 2 г/10 г
Гваякового или бакаутового дерева (Guaiacum officinale или Guaiacum sanctum) D4 - 4 г/10 г
Перец стручковый (Capsicum annuum) D4 - 4 г/10 г
в состав комплексного гомеопатического препарата Тонзипрет входят лекарственные растения, содержащие сапонины, флавоноиды, эфирные масла. Перец стручковый содержит жгучие вещества капсаициноиды, основной составной частью которых является капсаицин. Состав лекарственных растений, являющихся компонентами препарата, обусловливает противовоспалительное и анальгезирующее действие лекарственного средства. Лаконос американский, входящий в состав препарата Тонзипрет, оказывает также иммуностимулирующее действие.
острые и хронические воспаления глотки, гортани и миндалин (тонзиллит, ларингит, фарингит).
всегда следует применять Тонзипрет согласно инструкции.
Если нет других указаний врача, препарат принимают так:
|Пациенты
|Острые
заболевания
|Хронические
заболевания
|Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
|По 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки
|По 5–10 капель 1–3 раза в сутки
|Дети в возрасте 6–11 лет
|Не более 2/3 дозы для взрослых (по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 8 раз в сутки)
|Не более 2/3 дозы для взрослых (по 5–10 капель максимально 2 раза в сутки)
|Дети в возрасте 1 год–5 лет
|Не более половины дозы для взрослых (по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 6 раз в сутки)
|Не более половины дозы для взрослых (максимально 5–10 капель 1–2 раза в сутки)
Тонзипрет, капли, перед применением следует взболтать. Флакон при накапывании препарата следует держать вертикально.
Необходимое количество капель, не разбавляя, следует подержать недолго во рту и затем проглотить. При необходимости капли можно применять с небольшим количеством воды.
Детям рекомендуется разбавлять капли 1 столовой ложкой воды.
Гомеопатические лекарственные средства не следует принимать на протяжении длительного периода без консультации с врачом.
Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат Тонзипрет не следует назначать детям в возрасте до 1 года.
индивидуальная повышенная индивидуальная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата. Период беременности и кормления грудью.
возможно возникновение тошноты и желудочных расстройств, а также аллергические реакции, включая кожные высыпания, эритему, крапивницу.
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение существующих жалоб (первичное ухудшение). В этом случае, а также в случае возникновения любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
это лекарственное средство содержит 55% (об./об.) этанола, то есть 0,23 г/дозу, что эквивалентно 6 мл пива, 2 мл вина в 1 дозе. Из-за содержания этанола лекарственное средство не следует применять у больных алкоголизмом. Учитывая содержание алкоголя, в случае эпилепсии или заболеваний печени препарат рекомендуется назначать в форме таблеток.
При длительных, невыясненных или повторных жалобах, а также при высокой температуре тела, которая сохраняется в течение более 3 дней или поднимается выше 39 °C, следует обратиться к врачу.
Помутнение или выпадение осадка во время хранения не влияет на действие препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, но следует учитывать, что препарат содержит этанол.
в настоящее время отсутствуют сведения о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными средствами.
На эффективность гомеопатических препаратов могут негативно влиять нездоровый образ жизни, применение возбуждающих средств.
При необходимости применения одновременно с другими лекарственными средствами следует проконсультироваться с врачом.
в настоящее время случаи интоксикации неизвестны. Лечение передозировки — симптоматическое.
в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Для этого лекарственного препарата не требуются какие-либо специальные температурные условия хранения.
После первого открытия флакона препарат годен для применения в течение 12 мес.