ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)

Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Цены в Киев
от 200,00 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/1838/02/01 от 28.05.2019

Тонзипрет капли инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г (=10,9 мл) капель содержат:
Phytolacca americana D1 (лаконос американский D1)............. 2 г,
Guaiacum D4 (гваяковое дерево D4)............................... 4 г,
Capsicum аnnuum D4 (перец стручковый D4)....................... 4 г;
другие составляющие: этанол 55% (об./об.).
В 1 мл – примерно 19 капель препарата. 1 мл капель содержит 0,55 мл этанола.

Лаконос американcкий (Phytolacca americana) D1 - 2 г/10 г

Гваякового или бакаутового дерева (Guaiacum officinale или Guaiacum sanctum) D4 - 4 г/10 г

Перец стручковый (Capsicum annuum) D4 - 4 г/10 г

Фармакологические свойства

в состав комплексного гомеопатического препарата Тонзипрет входят лекарственные растения, содержащие сапонины, флавоноиды, эфирные масла. Перец стручковый содержит жгучие вещества капсаициноиды, основной составной частью которых является капсаицин. Состав лекарственных растений, являющихся компонентами препарата, обусловливает противовоспалительное и анальгезирующее действие лекарственного средства. Лаконос американский, входящий в состав препарата Тонзипрет, оказывает также иммуностимулирующее действие.

Показания Тонзипрет капли

острые и хронические воспаления глотки, гортани и миндалин (тонзиллит, ларингит, фарингит).

Применение Тонзипрет капли

всегда следует применять Тонзипрет согласно инструкции.
Если нет других указаний врача, препарат принимают так:

ПациентыОстрые
заболевания		Хронические
заболевания
Взрослые и дети в возрасте старше 12 летПо 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в суткиПо 5–10 капель 1–3 раза в сутки
Дети в возрасте 6–11 летНе более 2/3 дозы для взрослых (по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 8 раз в сутки)Не более 2/3 дозы для взрослых (по 5–10 капель максимально 2 раза в сутки)
Дети в возрасте 1 год–5 летНе более половины дозы для взрослых (по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 6 раз в сутки)Не более половины дозы для взрослых (максимально 5–10 капель 1–2 раза в сутки)


Тонзипрет, капли, перед применением следует взболтать. Флакон при накапывании препарата следует держать вертикально.
Необходимое количество капель, не разбавляя, следует подержать недолго во рту и затем проглотить. При необходимости капли можно применять с небольшим количеством воды.
Детям рекомендуется разбавлять капли 1 столовой ложкой воды.
Гомеопатические лекарственные средства не следует принимать на протяжении длительного периода без консультации с врачом.
Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат Тонзипрет не следует назначать детям в возрасте до 1 года.

Противопоказания

индивидуальная повышенная индивидуальная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата. Период беременности и кормления грудью.

Побочные эффекты

возможно возникновение тошноты и желудочных расстройств, а также аллергические реакции, включая кожные высыпания, эритему, крапивницу.
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение существующих жалоб (первичное ухудшение). В этом случае, а также в случае возникновения любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Особые указания

это лекарственное средство содержит 55% (об./об.) этанола, то есть 0,23 г/дозу, что эквивалентно 6 мл пива, 2 мл вина в 1 дозе. Из-за содержания этанола лекарственное средство не следует применять у больных алкоголизмом. Учитывая содержание алкоголя, в случае эпилепсии или заболеваний печени препарат рекомендуется назначать в форме таблеток.
При длительных, невыясненных или повторных жалобах, а также при высокой температуре тела, которая сохраняется в течение более 3 дней или поднимается выше 39 °C, следует обратиться к врачу.
Помутнение или выпадение осадка во время хранения не влияет на действие препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, но следует учитывать, что препарат содержит этанол.

Взаимодействия

в настоящее время отсутствуют сведения о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными средствами.
На эффективность гомеопатических препаратов могут негативно влиять нездоровый образ жизни, применение возбуждающих средств.
При необходимости применения одновременно с другими лекарственными средствами следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка

в настоящее время случаи интоксикации неизвестны. Лечение передозировки — симптоматическое.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Для этого лекарственного препарата не требуются какие-либо специальные температурные условия хранения.
После первого открытия флакона препарат годен для применения в течение 12 мес.