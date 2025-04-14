Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
302,96
Экономия при брони: -14,48 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
301,86
Экономия при брони: -16,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
299,84
Экономия при брони: -14,73 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
394,91
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
307,06
Экономия при брони: -21,95 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
380,37
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
309,09
Экономия при брони: -58,03 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE