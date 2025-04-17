Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
339,67
Экономия при брони: -10,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
390,70
Экономия при брони: -99,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
308,05
Экономия при брони: -60,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
371,58
Экономия при брони: -19,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
302,09
Экономия при брони: -54,66 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
301,20
Экономия при брони: -53,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
353,35
Экономия при брони: -105,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,95
Экономия при брони: -10,42 грн