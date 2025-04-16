Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
350,59
Экономия при брони: -116,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
300,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
307,28
Экономия при брони: -76,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
305,50
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
341,87
Экономия при брони: -89,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
346,67
Экономия при брони: -94,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
345,74
Экономия при брони: -89,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
303,32
Экономия при брони: -47,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
347,47
Экономия при брони: -89,24 грн