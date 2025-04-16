Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
308,72
Экономия при брони: -10,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
345,54
Экономия при брони: -17,95 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
305,99
Экономия при брони: -55,44 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
309,44
Экономия при брони: -58,89 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
353,05
Экономия при брони: -115,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
305,07
Экономия при брони: -50,96 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
290,72
Экономия при брони: -95,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
319,12
Экономия при брони: -69,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
329,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
299,81
Экономия при брони: -72,15 грн