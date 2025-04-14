Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
343,90
Экономия при брони: -56,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
340,72
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
314,40
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
296,60
Экономия при брони: -16,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
301,72
Экономия при брони: -22,93 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
307,79
Экономия при брони: -29,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
299,32
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
304,90
Экономия при брони: -26,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
306,29
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
300,33
Экономия при брони: -22,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
294,34
Экономия при брони: -15,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
298,57
Экономия при брони: -64,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
305,68
Экономия при брони: -27,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
341,99
Экономия при брони: -40,57 грн