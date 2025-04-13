Киев
Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)

Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 740 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
224,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
288,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
232,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
287,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
279,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
253,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
272,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
300,44
Экономия при брони: -70,12 грн
230,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
272,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
226,66 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
322,00
Экономия при брони: -69,11 грн
252,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
220,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
287,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
303,71
Экономия при брони: -17,89 грн
285,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
253,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
288,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
252,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
304,75
Экономия при брони: -52,82 грн
251,93 грн
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