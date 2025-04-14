Тонзипрет® капли (Тonsipret® drops)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 307 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
299,52
Экономия при брони: -22,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
315,91
Экономия при брони: -19,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
378,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
307,93
Экономия при брони: -55,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тонзипрет® капли оральные флакон 50 мл №1
Bionorica SE
304,37
Экономия при брони: -26,36 грн