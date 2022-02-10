Фармакодинамика

Адеметионин, или S-аденозил-L-метионин, является производной аминокислоты метионина. S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — натуральная аминокислота, присутствующая практически во всех тканях и жидких средах организма. Адеметионин, прежде всего, действует как коэнзим и донор метильной группы в реакциях трансметилирования, что является неотъемлемым метаболическим процессом у человека и животных. Перенос метильных групп (трансметилирование) также является неотъемлемым метаболическим процессом при строении двойного фосфолипидного слоя в мембранах клеток и способствует текучести мембран. Адеметионин способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Процесс трансметилирования с участием адеметионина является ключевым в образовании нейромедиаторов центральной нервной системы, включая катехоламины (допамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и гистамин.

Адеметионин также является предшественником в образовании физиологических сульфурированных (тиоловых) соединений (цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима А и др.) в реакциях транссульфирования. Глутатион, самый мощный антиоксидант в печени, играет важную роль в печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень печеночного глутатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза. Фолиевая кислота (фолаты) и витамин В 12 являются неотъемлемыми конутриентами в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.

Внутрипеченочный холестаз

Внутрипеченочный холестаз может быть одним из осложнений острых и хронических заболеваний печени и может проявляться независимо от их этиологии. Это патологическое состояние характеризуется уменьшением секреции желчи гепатоцитами, что приводит к накоплению в крови веществ, обычно выводимых с помощью желчи, в частности билирубина, солей желчных кислот и энзимов.

Применение адеметионина позволяет преодолеть блокировку обмена, вызванного уменьшением активности энзима адеметионин-синтетазы, восстанавливая таким образом физиологические механизмы, препятствующие появлению холестаза. С помощью различных экспериментальных исследований было выявлено, что антихолестатический эффект адеметионина обеспечивается благодаря: 1) восстановлению микротекучести цитоплазматических мембран путем адеметионинзависимого синтеза мембранных фосфолипидов (уменьшение отношения холестерин/фосфолипиды) и 2) преодолению блокирования обмена в процессе транссульфурирования и соответственно восстановлению синтеза тиоловых групп, участвующих в эндогенных процессах детоксикации.

Фармакокинетика

Абсорбция. У человека после введения фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным и состоит из фазы быстрого выраженного распределения в тканях и конечной фазы элиминации с периодом полувыведения около 1,5 часа. Абсорбция при внутримышечном введении почти полная (96%), максимальная плазменная концентрация достигается через 45 минут после применения. После перорального применения кишечнорастворимых таблеток адеметионина максимальная плазменная концентрация является дозозависимой, составляет 0,5–1 мг/л и достигается через 3–5 ч после приема разовой дозы 400 — 1000 мг. Плазменная концентрация снижается до исходного значения в течение 24 часов. Биодоступность после перорального применения повышается, если адеметионин применять между приемами пищи. При приеме внутрь таблетки абсорбируются в кишечнике и значительно повышают плазменную концентрацию адеметионина. Исследования на животных с помощью изотопных методов подтвердили, что пероральное применение адеметионина стимулирует образование метилированных соединений в печени. Также было подтверждено, что усвоение адеметионина организмом происходит типичными метаболическими путями, характерными для эндогенного соединения (трансметилирование, транссульфурирование, декарбоксилирование и т.д.).

Распределение. Объем распределения составляет 0,41 и 0,44 л/кг для доз адеметионина 100 и 500 мг соответственно. Связывание с белками плазмы крови незначительное и составляет ≤5%.

Метаболизм. Реакции, продуцирующие, усваивающие и регенерирующие адеметионин, называются циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин в качестве субстрата для продукции S-аденозил-гомоцистеина, который затем гидролизуется до гомоцистеина и аденозина с помощью S-аденозил-гомоцистеин-гидролазы. Гомоцистеин, в свою очередь, подвергается обратной трансформации в метионин путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофалота. В конце концов, метионин может превратиться в адеметионин, завершая цикл.

Выведение. В радиоизотопных исследованиях при пероральном применении радиоактивно меченного (метил 14С) адеметионина у здоровых добровольцев выведение с мочой радиоактивного вещества составляло 15,5 ± 1,5% через 48 часов и выведение с калом составляло 23,5 ± 3,5% через 72 часа, при этом в устойчивых пулах оставалось инкорпорировано около 60% вещества.