Киев
Гепаметион® (Hepametion)

Гепаметион® (Hepametion)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 716 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
817,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
874,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
808,85 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
865,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
810,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
867,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
790,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
858,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,00
Экономия при брони: -28,10 грн
901,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -57,50 грн
895,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
807,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
848,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
870,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
1090,00
Экономия при брони: -250,52 грн
839,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
921,73
Экономия при брони: -62,26 грн
859,47 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
989,43
Экономия при брони: -91,15 грн
898,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
747,10 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
818,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
819,80 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
835,85 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
810,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
771,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
845,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
913,61
Экономия при брони: -73,82 грн
839,79 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1011,84
Экономия при брони: -121,67 грн
890,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -56,60 грн
895,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
757,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
810,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
810,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
848,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
875,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
792,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
867,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное