Киев (адрес не указан)
Доступно в 716 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -57,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
1090,00
Экономия при брони: -250,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
921,73
Экономия при брони: -62,26 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
989,43
Экономия при брони: -91,15 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
913,61
Экономия при брони: -73,82 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1011,84
Экономия при брони: -121,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум