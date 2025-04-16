Киев
Гепаметион® (Hepametion)

Гепаметион® (Hepametion)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
981,92
Экономия при брони: -59,42 грн
922,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
865,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
900,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -58,90 грн
893,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
933,50
Экономия при брони: -134,76 грн
798,74 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
980,96
Экономия при брони: -131,23 грн
849,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
770,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
812,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
845,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
752,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
855,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
789,50 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
851,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -58,00 грн
893,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
934,12
Экономия при брони: -132,02 грн
802,10 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1002,73
Экономия при брони: -153,05 грн
849,68 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
923,30
Экономия при брони: -137,14 грн
786,16 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1011,90
Экономия при брони: -113,91 грн
897,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,10
Экономия при брони: -36,50 грн
893,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
768,88 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
828,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
899,70
Экономия при брони: -6,10 грн
893,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -58,90 грн
893,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1012,36
Экономия при брони: -154,72 грн
857,64 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
735,80 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
855,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
938,96
Экономия при брони: -109,78 грн
829,18 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
964,61
Экономия при брони: -122,65 грн
841,96 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
735,12
Экономия при брони: -71,78 грн
663,34 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
988,46
Экономия при брони: -146,50 грн
841,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
758,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
811,10 грн
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