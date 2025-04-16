Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
981,92
Экономия при брони: -59,42 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
933,50
Экономия при брони: -134,76 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
980,96
Экономия при брони: -131,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
934,12
Экономия при брони: -132,02 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1002,73
Экономия при брони: -153,05 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
923,30
Экономия при брони: -137,14 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1011,90
Экономия при брони: -113,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,10
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
899,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1012,36
Экономия при брони: -154,72 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
938,96
Экономия при брони: -109,78 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
964,61
Экономия при брони: -122,65 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
735,12
Экономия при брони: -71,78 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
988,46
Экономия при брони: -146,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум