Винница (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
926,77
Экономия при брони: -123,28 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
994,84
Экономия при брони: -153,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -52,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
920,62
Экономия при брони: -132,93 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
983,20
Экономия при брони: -141,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
923,80
Экономия при брони: -25,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
923,80
Экономия при брони: -25,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -53,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
935,53
Экономия при брони: -131,68 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
983,10
Экономия при брони: -141,53 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
921,92
Экономия при брони: -134,23 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
507,32
Экономия при брони: -86,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
948,10
Экономия при брони: -49,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
930,53
Экономия при брони: -127,31 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
960,68
Экономия при брони: -116,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
925,98
Экономия при брони: -122,76 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
993,99
Экономия при брони: -149,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,00
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
949,10
Экономия при брони: -150,87 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
992,31
Экономия при брони: -150,63 грн