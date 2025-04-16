Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
870,00
Экономия при брони: -114,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
934,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
880,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
707,06
Экономия при брони: -73,45 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
967,01
Экономия при брони: -113,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
880,94
Экономия при брони: -40,03 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
995,22
Экономия при брони: -96,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
924,60
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
840,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
880,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
840,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
915,62
Экономия при брони: -32,40 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
962,18
Экономия при брони: -33,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1017,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -66,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
931,20
Экономия при брони: -138,42 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
978,55
Экономия при брони: -125,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
553,07
Экономия при брони: -85,01 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
963,76
Экономия при брони: -87,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
927,83
Экономия при брони: -147,54 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
975,01
Экономия при брони: -139,06 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,08
Экономия при брони: -75,08 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
868,90 грн