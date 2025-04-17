Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
926,90
Экономия при брони: -46,90 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -71,60 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -71,60 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
948,12
Экономия при брони: -179,88 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1012,61
Экономия при брони: -165,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -71,60 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1012,03
Экономия при брони: -135,16 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
930,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
887,58
Экономия при брони: -119,34 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
984,12
Экономия при брони: -154,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
899,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
922,35
Экономия при брони: -146,37 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
992,17
Экономия при брони: -148,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1008,96
Экономия при брони: -110,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
899,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн