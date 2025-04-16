Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
937,70
Экономия при брони: -78,20 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
934,56
Экономия при брони: -128,41 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
988,42
Экономия при брони: -138,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
840,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
880,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
997,98
Экономия при брони: -69,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1003,49
Экономия при брони: -116,02 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
932,61
Экономия при брони: -125,92 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
967,39
Экономия при брони: -125,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
930,93
Экономия при брони: -124,24 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
971,96
Экономия при брони: -115,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
958,50
Экономия при брони: -99,00 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
924,12
Экономия при брони: -117,43 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
971,11
Экономия при брони: -136,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
911,23
Экономия при брони: -94,87 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
964,34
Экономия при брони: -124,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
559,73
Экономия при брони: -69,91 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
984,53
Экономия при брони: -141,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
912,36
Экономия при брони: -96,00 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
998,91
Экономия при брони: -142,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
958,50
Экономия при брони: -99,00 грн
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
893,20 грн