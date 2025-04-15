Львов (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
372,89
Экономия при брони: -46,48 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
968,69
Экономия при брони: -94,79 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
926,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
952,50
Экономия при брони: -84,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
475,80
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
941,54
Экономия при брони: -99,20 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
1005,58
Экономия при брони: -95,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
910,07
Экономия при брони: -106,84 грн
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
974,24
Экономия при брони: -117,25 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
924,60
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
946,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
951,60
Экономия при брони: -83,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
899,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гепаметион® лиофилизат для раствора для инъекций 500 мг флакон №5
Корпорация Артериум
Гепаметион® таблетки кишечно-растворимые 500 мг блистер №20
Корпорация Артериум