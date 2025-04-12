Микогель (Micogel)
Микогель инструкция по применению
Состав
Миконазол - 20 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Микогель — антимикотическое и антибактериальное лекарственное средство.
Действующее вещество препарата — миконазола нитрат — ингибирует биосинтез эргостерола и изменяет липидный состав мембраны, вызывая гибель клетки гриба. Выраженное противогрибковое действие проявляется в отношении дерматофитов (Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum), грибов родов Candida, Cryptococcus и некоторых других, а также грибов рода Aspergillus. Проявляет антибактериальную активность в отношении грамположительных микроорганизмов (преимущественно стафилококков) и в меньшей степени — грамотрицательных бактерий.
Фармакокинетика. Практически не всасывается через неповрежденную кожу; концентрация миконазола в плазме крови при местном применении минимальна.
Показания Микогель
поражения кожных покровов и ногтей, вызванные дерматофитами или грибами рода Candida, чувствительными к миконазолу; суперинфекция, вызванная грамположительными микроорганизмами.
Применение Микогель
взрослым и детям Микогель наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 2 раза в сутки, не втирая. При необходимости применяют окклюзионную повязку. Курс лечения зависит от эффективности терапии и результатов микологических тестов и составляет 1–6 нед; средняя продолжительность лечения при кандидомикозе кожи — 1–3 нед, инфекциях, вызванных дерматофитами, — 3–4 нед, инфекциях с более затяжным течением — 5–6 нед. После исчезновения клинических симптомов заболевания применение Микогеля необходимо продолжать еще не менее 1 нед. При лечении онихомикоза после предварительного отслоения пораженной ногтевой пластины гель наносят тонким слоем на ногтевое ложе 1–2 раза в сутки. Терапию проводят непрерывно минимум 3 мес до окончательного формирования нового ногтя.
Противопоказания
гиперчувствительность к миконазола нитрату и/или другим компонентам препарата; заболевания кожи, вызванные герпес-вирусами.
Побочные эффекты
препарат в большинстве случаев хорошо переносится. Возможны следующие побочные эффекты:
со стороны кожи и ее производных: реакции в месте нанесения, включая покраснение, раздражение, жжение, сыпь, зуд, сухость кожи; контактный дерматит;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, анафилактические реакции.
Особые указания
следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.
С осторожностью применяют при нарушениях микроциркуляции, сахарном диабете.
При поражении ногтей следует обрезать их как можно короче.
При поражении стоп необходимо тщательно обрабатывать промежутки между пальцами, носить свободную хорошо проветриваемую обувь и ежедневно менять носки.
При развитии аллергической реакции следует прекратить прием препарата.
Период беременности и кормления грудью. Наружное применение лекарственного средства в период беременности возможно, но требует особой осторожности (после консультации с врачом).
При наружном применении препарата в период кормления грудью на период лечения рекомендуется приостановить грудное вскармливание.
Дети. Лекарственное средство можно применять у детей с рождения после консультации с врачом.
Нет сообщений о способности влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
не рекомендуется применять Микогель одновременно с другими мазевыми формами. Отмечено, что при системном применении миконазол ингибирует CYP 3A4/2C9. В связи с ограниченной системной доступностью при местном применении клинически значимые взаимодействия отмечают редко. Соответственно, информация о возможном повышении активности противодиабетических препаратов — производных сульфонилмочевины и фенитоина при одновременном применении с миконазолом не имеет клинически значимого значения.
Однако пациентам, принимающим пероральные антикоагулянты, такие как варфарин, следует проявлять осторожность и осуществлять мониторинг протромбинового индекса.
Передозировка
в связи с отсутствием системной абсорбции случаев передозировки не отмечено. Проявлениями передозировки могут быть симптомы раздражения кожи, которые обычно исчезают после прекращения лечения.
Препарат предназначен только для нанесения на кожу, а не для перорального применения. При случайном проглатывании больших количеств лекарственного средства следует использовать соответствующий метод опорожнения желудка.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С.