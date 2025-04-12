следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.

С осторожностью применяют при нарушениях микроциркуляции, сахарном диабете.

При поражении ногтей следует обрезать их как можно короче.

При поражении стоп необходимо тщательно обрабатывать промежутки между пальцами, носить свободную хорошо проветриваемую обувь и ежедневно менять носки.

При развитии аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

Период беременности и кормления грудью. Наружное применение лекарственного средства в период беременности возможно, но требует особой осторожности (после консультации с врачом).

При наружном применении препарата в период кормления грудью на период лечения рекомендуется приостановить грудное вскармливание.

Дети. Лекарственное средство можно применять у детей с рождения после консультации с врачом.

Нет сообщений о способности влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.