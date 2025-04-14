Днепр (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
137,32
Экономия при брони: -8,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
137,67
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
138,65
Экономия при брони: -8,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,54
Экономия при брони: -6,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,55
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,50
Экономия при брони: -5,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,93
Экономия при брони: -8,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
122,14
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,94
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,97
Экономия при брони: -21,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,40
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
122,80
Экономия при брони: -3,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,14
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,03
Экономия при брони: -10,94 грн