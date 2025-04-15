Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,24
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,37
Экономия при брони: -15,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,56
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
124,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,71
Экономия при брони: -13,71 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,89
Экономия при брони: -15,91 грн