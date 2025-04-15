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Микогель (Micogel)

Микогель (Micogel)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
118,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,24
Экономия при брони: -13,45 грн
117,79 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,70
Экономия при брони: -0,20 грн
121,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
105,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
121,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,37
Экономия при брони: -15,25 грн
118,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,56
Экономия при брони: -14,58 грн
117,98 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
124,40
Экономия при брони: -2,90 грн
121,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
105,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
110,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
121,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
121,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
121,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,71
Экономия при брони: -13,71 грн
118,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
116,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -4,50 грн
121,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
119,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,89
Экономия при брони: -15,91 грн
117,98 грн
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