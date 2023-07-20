МИКОНАЗОЛ (MICONAZOLUM)

при грибковых поражениях кожи в форме 1–2% крема наносят 2 раза в сутки (утром и вечером) тонким слоем на пораженную поверхность и слегка втирают, захватывая небольшой участок кожи вокруг очага поражения. Мокнущие участки в области кожных складок (межпальцевое пространство, ягодичные складки и т.п.) перед нанесением следует подсушить с помощью марлевой салфетки. Длительность лечения может составлять 2–6 нед; лечение необходимо продолжать еще в течение 7–10 дней после исчезновения клинических симптомов заболевания. При лечении онихомикоза крем наносят тонким слоем на пораженный ноготь 1 раз в сутки с последующим наложением окклюзионной повязки. Ногти следует регулярно коротко подстригать. Лечение проводят до полного устранения патологического процесса и окончательного формирования нового ногтя.

Интравагинально назначают по 200 мг перед сном в течение 7 дней.