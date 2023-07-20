МИКОНАЗОЛ (MICONAZOLUM) Действующее вещество
RTECS: пиримидин, 2,4-диамино-6-пиперидино-,3-оксид.
синтетическое средство группы производных имидазола. Оказывает антимикотическое и антибактериальное действие. Проявляет противогрибковую активность в отношении дерматофитов (Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum и др.), дрожжеподобных грибов рода Candida, Cryptococcus, Neoformans и некоторых других, а также грибов рода Aspergillus, кроме того, проявляет антибактериальную активность в отношении грамположительных кокков (преимущественно стафилококков) и спорообразующих грамположительных палочек рода Bacillus.
местное применение — поражения кожи и ногтей, вызванные дерматофитами или дрожжевыми грибами; вагинальный кандидоз, сочетающийся с суперинфекцией, вызванной грамположительными микроорганизмами.
при грибковых поражениях кожи в форме 1–2% крема наносят 2 раза в сутки (утром и вечером) тонким слоем на пораженную поверхность и слегка втирают, захватывая небольшой участок кожи вокруг очага поражения. Мокнущие участки в области кожных складок (межпальцевое пространство, ягодичные складки и т.п.) перед нанесением следует подсушить с помощью марлевой салфетки. Длительность лечения может составлять 2–6 нед; лечение необходимо продолжать еще в течение 7–10 дней после исчезновения клинических симптомов заболевания. При лечении онихомикоза крем наносят тонким слоем на пораженный ноготь 1 раз в сутки с последующим наложением окклюзионной повязки. Ногти следует регулярно коротко подстригать. Лечение проводят до полного устранения патологического процесса и окончательного формирования нового ногтя.
Интравагинально назначают по 200 мг перед сном в течение 7 дней.
повышенная чувствительность к миконазолу.
ощущение жжения или зуда, гиперемия или сухость кожи в области нанесения, при интравагинальном применении — раздражение слизистой оболочки влагалища.
при лечении вагинальных инфекций показано одновременное лечение полового партнера.