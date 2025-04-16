Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,74
Экономия при брони: -4,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,74
Экономия при брони: -7,19 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,83
Экономия при брони: -13,79 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,43
Экономия при брони: -11,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,93
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,39
Экономия при брони: -6,92 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,79
Экономия при брони: -5,41 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,09
Экономия при брони: -12,13 грн