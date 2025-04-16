Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,01
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,51
Экономия при брони: -6,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
124,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
119,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
128,29
Экономия при брони: -6,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
124,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,42
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,57
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
128,95
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,42
Экономия при брони: -17,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
134,74
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,04
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
128,40
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,00
Экономия при брони: -6,42 грн