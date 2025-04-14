Киев
Микогель (Micogel)

Микогель (Micogel)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 190 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
119,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
130,18
Экономия при брони: -11,30 грн
118,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -3,60 грн
122,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
113,33 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,31 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
120,94 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
116,69 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
120,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,84
Экономия при брони: -15,84 грн
118,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
113,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
121,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,83
Экономия при брони: -13,83 грн
118,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
120,82
Экономия при брони: -6,71 грн
114,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
112,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
112,98 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
112,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
113,44 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
119,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
112,08 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
111,37 грн
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