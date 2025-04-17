Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,02
Экономия при брони: -3,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,24
Экономия при брони: -18,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,05
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,76
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,32
Экономия при брони: -18,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,04
Экономия при брони: -15,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
129,08
Экономия при брони: -11,76 грн