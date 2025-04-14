Одесса (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
136,12
Экономия при брони: -6,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,40
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
131,50
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
127,61
Экономия при брони: -8,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,09
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
133,88
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
132,16
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
134,76
Экономия при брони: -18,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Микогель гель 20 мг/г туба 15 г №1
Киевмедпрепарат
126,15
Экономия при брони: -17,07 грн