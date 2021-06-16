Бупирол (Bupirol) (540174) - инструкция по применению ATC-классификация
Бупирол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ибупрофен;
1 мл раствора содержит 4 мг ибупрофена;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, трометамол, кислота хлористоводородная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты. Код АТС М01А Е01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Ибупрофен — это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), который в обычных моделях экспериментов с воспалениями на животных доказал свою эффективность, вероятно, благодаря угнетению синтеза простагландинов. Ибупрофен оказывает жаропонижающее действие, уменьшает выраженность воспалительной боли и отека. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что ибупрофен может конкурентно ингибировать действие низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении. Некоторые фармакодинамические исследования показали, что когда одна доза 400 мг ибупрофена была принята в течение 8 ч до или в течение 30 минут после дозы ацетилсалициловой кислоты с немедленным высвобождением (81 мг), влияние ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или на агрегацию тромбоцитов было уменьшено.
В результате клинических исследований выявлено, что внутривенная инфузия ибупрофена в диапазоне доз 100 мг, 200 и 400 мг при однократном введении снижает скорость клубочковой фильтрации в зависимости от дозы в диапазоне 15 — 30%.
Фармакокинетика.
Всасывание
Бупирол вводят внутривенно, так что процесс абсорбции не происходит, а биодоступность ибупрофена общая.
Распределение
Расчетный объем распределения составляет 0,11–2,21 л/кг. Ибупрофен глубоко связан с плазматическими белками, главным образом с альбумином.
Биотрансформация
Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, а те вместе с неизмененным ибупрофеном выводятся почками.
Выведение
Выведение почками происходит быстро и полностью. Период полувыведения составляет около 2 часов.
Линейность/нелинейность
Ибупрофен демонстрирует линейность площади под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) после однократного введения ибупрофена (в интервале 200–800 мг).
Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь
Существует взаимосвязь между плазматическим уровнем ибупрофена, его фармакодинамическими свойствами и общим профилем безопасности. Фармакокинетика ибупрофена является стереоселективной после в/в или перорального применения. Механизм действия и фармакология внутривенного введения ибупрофена не отличаются от перорального приема ибупрофена.
Показания
Симптоматическое, кратковременное лечение острой умеренной боли и кратковременное симптоматическое лечение лихорадки, когда внутривенное введение клинически оправдано, когда другие пути введения невозможны.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов лекарственного средства.
- Реакции повышенной чувствительности (например бронхиальная астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница), которые наблюдались ранее после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или других НПВП.
- Язвенная болезнь желудка/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе (два и более выраженных эпизода язвенной болезни или кровотечения).
- Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с применением НПВП, в анамнезе.
- Тяжелое нарушение функции печени, тяжелое нарушение функции почек, тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA).
- Цереброваскулярные или другие кровотечения в активной фазе.
- Геморрагический диатез или нарушение свертывания крови (тромбоцитопения).
- Нарушение кроветворения невыясненной этиологии.
- Тяжелое обезвоживание (вызванное рвотой, диареей или недостаточным употреблением жидкости).
- Последний триместр беременности.
Особенности применения
Побочные реакции после применения ибупрофена и всей группы НПВП в целом можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы, необходимой для лечения симптомов, в течение кратчайшего периода времени.
У пожилых людей чаще возникают побочные реакции на НПВП, особенно желудочно-кишечные кровотечения и перфорация, что может привести к летальному исходу.
Дыхательные: бронхоспазм может возникнуть у пациентов, с диагностированной бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями или имеющими эти заболевания в анамнезе.
Анафилактоидные реакции: во время инфузии рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом, особенно в начале инфузии, чтобы выявить любую анафилактическую реакцию, вызванную действующим веществом или вспомогательными веществами. Очень редко наблюдаются острые тяжелые реакции повышенной чувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках реакции повышенной чувствительности после приема ибупрофена терапию следует прекратить и применить симптоматическое лечение.
Другие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваниях соединительной ткани из-за повышенного риска асептического менингита.
Нарушение функции почек и печени. Ибупрофен с осторожностью следует применять пациентам с заболеваниями почек или печени в анамнезе, особенно при одновременном лечении диуретиками, поскольку угнетение простагландинов может привести к задержке жидкости и нарушению функции почек. При введении этим пациентам лекарственное средство дозу ибупрофена следует соблюдать как можно ниже, а также регулярно контролировать функцию почек. При дегидратации провести соответствующее употребление жидкости, поскольку дегидратация может быть пусковым механизмом для развития почечной недостаточности. Обычно регулярное применение анальгетиков, особенно комбинация различных анальгетиков может привести к длительному поражению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Пациентами с наибольшим риском развития такой реакции являются пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушениями функции почек, дисфункцией печени, лечащимися диуретиками или ингибиторами АПФ. Пациенты с почечной недостаточностью и дегидратацией сообщали о развитии гиперкалиемии после приема высоких доз трометамола. Как и в случае с другими НПВП, ибупрофен может вызвать незначительное временное увеличение некоторых параметров функции печени, а также значительное повышение уровня трансаминаз. При значительном повышении этих показателей лечение следует прекратить.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Пациентам с артериальной гипертензией и/или умеренной или средней степенью застойной сердечной недостаточности в анамнезе следует с осторожностью начинать длительное лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости и гипертензии.
Данные свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут) или длительное время, несколько повышает риск появления артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом не ожидается, что низкая доза ибупрофена (например ≤ 1200 мг/сут) будет повышать риск инфаркта миокарда. Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями длительное лечение может быть назначено врачом только после тщательного анализа. Пациентам с выраженными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) назначать длительное лечение НПВП следует только после тщательного обсуждения.
Нарушение фертильности у женщин. Существуют ограниченные данные о том, что лекарственные средства, ингибирующие синтез циклооксигеназы/простагландина, могут влиять на процесс овуляции. Этот процесс обратим после прекращения лечения. Длительное применение (относится к дозе 2400 мг в течение суток, а также продолжительности лечения более 10 дней) ибупрофена может нарушить женскую фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть. Женщинам, которые испытывают трудности с наступлением беременности или проходят обследование по причине бесплодия, это лекарственное средство необходимо отменить.
Желудочно-кишечный тракт. НПВП следует с осторожностью применять пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться. Имеются сообщения о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, иногда летальные, которые возникали на любом этапе лечения НПВП, независимо от наличия предупредительных симптомов или наличия тяжелых расстройств со стороны ЖКТ в анамнезе.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы повышается при увеличении дозы НПВС у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она осложнена кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальных доз. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин) или антитромбоцитарные средства (например ацетилсалициловая кислота). При длительном лечении для этих пациентов, а также для пациентов, нуждающихся в сопутствующем применении низких доз ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или других лекарственных средств, которые могут увеличить риск для ЖКТ, следует рассмотреть целесообразность назначения врачом комбинированной терапии мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе, прежде всего пациентам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (преимущественно кровотечение), особенно о желудочно-кишечном кровотечении в начале лечения. В случае обнаружения желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует прекратить.
Тяжелые кожные реакции. Очень редко сообщали о серьезных кожных реакциях (некоторые из них летальные), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в связи с применением НПВП. Высокий риск появления таких реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в большинстве случаев в течение первого месяца лечения.
Сообщалось об остром генерализованном экзантематозном пустулезе (AGEP) при применении лекарственных средств, содержащих ибупрофен. Ибупрофен следует немедленно прекратить при первом появлении кожной сыпи, поражений слизистых оболочек или любых других признаков повышенной чувствительности.
В исключительных случаях ветряная оспа может быть причиной возникновения тяжелых кожных инфекций и осложнений мягких тканей. Пока роль НПВП в обострении этих инфекций нельзя отвергать. В случае ветряной оспы следует избегать приема ибупрофена.
Гематологические эффекты. Ибупрофен может временно ингибировать функцию тромбоцитов (агрегация тромбоцитов), увеличивая время кровотечения и риск развития кровотечения. Поэтому следует наблюдать пациентов с нарушениями свертывания крови. Ибупрофен следует с особой осторожностью применять пациентам, получающим ацетилсалициловую кислоту, для угнетения агрегации тромбоцитов.
Офтальмологические эффекты. На сегодняшний день получены сообщения о затуманивании или снижении зрения, скотомах и изменениях цветового зрения при применении ибупрофена перорально.
Другие специальные предупреждения и меры предосторожности при применении. НПВП могут маскировать признаки инфекции.
Длительное применение обезболивающих лекарственных средств может вызвать головную боль, которую нельзя лечить увеличенными дозами лекарственного средства.
Маскировка симптомов основных инфекций. Ибупрофен может маскировать симптомы инфекции, что может привести к несвоевременному началу соответствующего лечения и, таким образом, усугубить результат инфекционного заболевания. Это наблюдалось при бактериальных пневмониях и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда вводят ибупрофен для снижения температуры и купирования боли при инфекции, рекомендуется мониторинг по состоянию пациента. В амбулаторных условиях пациент должен обратиться к врачу немедленно, если симптомы заболевания сохраняются или состояние пациента ухудшается.
У пациентов, принимающих длительное время ибупрофен, следует контролировать почечную, печеночную функции, а также гематологические показатели крови.
Сообщалось о транзиторной гипогликемии при применении трометамола. При лечении рекомендуется определять уровень глюкозы в плазме крови пациентов.
Длительное применение обезболивающих препаратов может вызвать головную боль, которую нельзя лечить увеличенными дозами данного лекарственного средства.
Следует внимательно наблюдать за пациентом в начале инфузии для своевременного предупреждения возникновения анафилактоидных реакций и повышенной чувствительности. При первых признаках таких симптомов следует прекратить инфузию и провести соответствующее симптоматическое лечение. В исключительных случаях ветряная оспа может повлечь за собой серьезные инфекционные осложнения кожи и мягких тканей. На сегодняшний день нельзя исключать роль НПВП в обострении этих инфекций. Таким образом, желательно избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.
Воздействие на лабораторные исследования:
- Время кровотечения (может быть продлено в течение 1 суток после отмены лечения).
- Концентрация глюкозы в крови (может уменьшаться).
- Клиренс креатинина (может снизиться).
- Гематокрит или гемоглобин (может уменьшаться).
- Концентрация азота в мочевине и концентрация креатинина и калия в плазме крови (может возрастать).
- Функция печени: увеличение трансаминаз.
Ибупрофен следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск у пациентов с врожденными нарушениями метаболизма порфирина (например острая интермитирующая порфирия).
Необходима осторожность при применении у пациентов с определенными состояниями, которые могут ухудшиться:
- Пациенты, которые аллергически реагируют на другие вещества, поскольку для них также существует повышенный риск возникновения реакций повышенной чувствительности при применении этого лекарственного средства.
- Пациенты, с диагностированными сенной лихорадкой, полипами в носу или хроническими обструктивными расстройствами дыхания, поскольку для них существует повышенный риск развития аллергической реакции. Они могут проявляться как приступы астмы (так называемая анальгетическая астма), отек Квинке или крапивница.
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит 13 ммоль (303 мг) натрия на 100 мл раствора. Следует быть осторожным при применении пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Чтобы минимизировать нежелательные эффекты, Бупирол следует вводить в минимальных эффективных дозах в течение минимального периода времени.
Следует поддерживать адекватную гидратацию пациента, чтобы свести к минимуму риск возможных побочных реакций со стороны почек.
Взрослые. Рекомендуемая доза составляет 400 мг ибупрофена каждые 6–8 часов при необходимости, не превышать максимально рекомендуемую суточную дозу 1200 мг. Лекарственное средство назначается для кратковременного лечения (максимальная продолжительность лечения — 3 дня). Пациентам рекомендовано перейти на пероральное лечение, как только это станет возможным.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы не требуется. Однако следует принимать меры предосторожности при лечении пациентов пожилого возраста, поскольку они обычно склонны к возникновению побочных реакций (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»), а также чаще имеют почечную, печеночную и сердечно-сосудистую недостаточность, а также применяют сопутствующие лекарственные средства. Рекомендуется наблюдать пациентов этой категории. Лечение следует регулярно пересматривать и прекращать, если не наблюдается никакой положительной динамики или возникает непереносимость.
Почечная недостаточность. У пациентов с легкой или средней степенью почечной недостаточности начальную дозу следует снижать и поддерживать как можно ниже в кратчайшие сроки. Бупирол противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. Печеночная недостаточность. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой или средней тяжести лечение следует начинать с уменьшенных доз, дозу следует держать как можно ниже в кратчайший период лечения. Бупирол противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Способ введения
Для в/в применения. Лекарственное средство следует вводить в форме внутривенной инфузии в течение 30 мин.
Дети
Применение лекарственного средства Бупирол у детей и подростков не изучалось, поэтому его не следует применять в этой категории пациентов. Безопасность и эффективность не установлены.
Побочные реакции
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и частоте: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным). Чаще возникают побочные реакции со стороны ЖКТ, которые в основном зависят от дозы. Могут возникать пептические язвы, перфорации ЖКТ или кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. Сообщалось о тошноте, рвоте, диарее, метеоризме, запоре, диспепсии, боли в животе, мелене, кровавой рвоте, язвенном стоматите, обострении колита и болезни Крона. Реже наблюдался гастрит.
Очень редко сообщали о тяжелых реакциях повышенной чувствительности (включая реакции в месте инфузии, анафилактический шок) и серьезные кожные побочные реакции, такие как буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), мультиформную эритему и эритему.
Описано обострение инфекционных воспалений (например развитие некротизирующего фасциита), совпадающее с применением НПВП. Возможно, это связано с механизмом действия НПВП.
Во время инфекции ветряной оспы могут наблюдаться фоточувствительность, аллергический васкулит, в исключительных случаях тяжелые кожные инфекции и осложнения мягких тканей.
Сообщалось об отеках, гипертензии и сердечной недостаточности в связи с лечением НПВП.
Клинические исследования показывают, что применение ибупрофена, особенно при высокой дозе (2400 мг/сут), может быть связано с небольшим повышенным риском артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).
|MedDRA, Органы и системы
|Частота
|Побочные реакции
|Лабораторные показатели, инфекции
|Очень редко
|Описано обострение инфекционных воспалений (например развитие некротизирующего фасциита), совпадающее с применением НПВП. Возможно, это связано с механизмом действия НПВП
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Очень редко
|Нарушения кроветворения (анемия, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения и панцитопения). Первыми симптомами являются лихорадка, боль в горле, поверхностные раны во рту, гриппоподобные явления, носовое кровотечение и кожное кровотечение
|Со стороны иммунной системы
|Нечасто
|Реакции повышенной чувствительности. Сыпь на коже, зуд, приступы бронхиальной астмы
|Очень редко
|Системная красная волчанка (СКВ), тяжелые реакции повышенной чувствительности, отек лица, отек языка, отек гортани с сужением дыхательных путей, затрудненное дыхание, сердцебиение, гипотензия и шок
|Со стороны психики
|Нечасто
|Тревога, беспокойство
|Рідко
|Психотические реакции, нервозность, раздражительность, растерянность или дезориентация, депрессия
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Усталость, головная боль, головокружение
|Нечасто
|Бессонница, возбуждение, раздражительность
|Очень редко
|Асептический менингит (ригидность мышц шеи, головные боли, тошнота, рвота, лихорадка или спутанность сознания)
|Со стороны органов зрения
|Нечасто
|Нарушения зрения
|Редко
|Обратимая токсическая амблиопия
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|Часто
|Вертиго
|Нечасто
|Шум в ушах
|Редко
|Нарушение слуха
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Очень редко
|Ощущение сердцебиения, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда. Артериальная гипертензия
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
|Очень редко
|Бронхиальная астма, бронхоспазм, одышка, хрипы
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень часто
|Изжога, боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, запор и незначительные желудочно-кишечные кровотечения, которые могут вызвать анемию в исключительных случаях
|Часто
|Язвы ЖКТ, потенциально с кровотечениями и перфорацией. Язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона
|Нечасто
|Гастрит
|Редко
|Стеноз пищевода, обострение дивертикулеза, неуточненный геморрагический колит. Если случаются желудочно-кишечные кровотечения, это может вызвать анемию и гематемезис
|Очень редко
|Эзофагит, панкреатит, образование кишечных диафрагм подобных структур
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Редко
|Желтуха, нарушение функции печени, поражение печени, особенно при длительной терапии острого гепатита
|Частота неизвестна
|Печеночная недостаточность
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Кожная сыпь
|Нечасто
|Крапивница, зуд, пурпура (включая аллергическую пурпуру)
|Очень редко
|Буллезные или везикулярные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), мультиформная эритема. Реакции светочувствительности и аллергического васкулита. В исключительных случаях — тяжелые кожные реакции при ветряной оспе
|Частота неизвестна
|Реакция на препарат в виде эозинофилии и системных симптомов (синдром DRESS). Острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP)
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|Редко
|Ригидность мышц шеи
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Нечасто
|Снижена экскреция мочи, отеки, особенно у пациентов с артериальной гипертензией или почечной недостаточностью, нефротическим синдромом, интерстициальным нефритом, который может сопровождаться острой почечной недостаточностью
|Редко
|Папиллярный некроз, особенно при продолжительной терапии, повышена концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|Часто
|Боль и чувство жжения в месте введения
|Частота неизвестна
|Отек, гематома или кровотечение в месте введения
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в контейнере в защитном пакете.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АЛТАН ФОРМАСЬЮТИКАЛЗ, С.А.