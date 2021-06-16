Побочные реакции после применения ибупрофена и всей группы НПВП в целом можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы, необходимой для лечения симптомов, в течение кратчайшего периода времени.

У пожилых людей чаще возникают побочные реакции на НПВП, особенно желудочно-кишечные кровотечения и перфорация, что может привести к летальному исходу.

Дыхательные: бронхоспазм может возникнуть у пациентов, с диагностированной бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями или имеющими эти заболевания в анамнезе.

Анафилактоидные реакции: во время инфузии рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом, особенно в начале инфузии, чтобы выявить любую анафилактическую реакцию, вызванную действующим веществом или вспомогательными веществами. Очень редко наблюдаются острые тяжелые реакции повышенной чувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках реакции повышенной чувствительности после приема ибупрофена терапию следует прекратить и применить симптоматическое лечение.

Другие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваниях соединительной ткани из-за повышенного риска асептического менингита.

Нарушение функции почек и печени. Ибупрофен с осторожностью следует применять пациентам с заболеваниями почек или печени в анамнезе, особенно при одновременном лечении диуретиками, поскольку угнетение простагландинов может привести к задержке жидкости и нарушению функции почек. При введении этим пациентам лекарственное средство дозу ибупрофена следует соблюдать как можно ниже, а также регулярно контролировать функцию почек. При дегидратации провести соответствующее употребление жидкости, поскольку дегидратация может быть пусковым механизмом для развития почечной недостаточности. Обычно регулярное применение анальгетиков, особенно комбинация различных анальгетиков может привести к длительному поражению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Пациентами с наибольшим риском развития такой реакции являются пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушениями функции почек, дисфункцией печени, лечащимися диуретиками или ингибиторами АПФ. Пациенты с почечной недостаточностью и дегидратацией сообщали о развитии гиперкалиемии после приема высоких доз трометамола. Как и в случае с другими НПВП, ибупрофен может вызвать незначительное временное увеличение некоторых параметров функции печени, а также значительное повышение уровня трансаминаз. При значительном повышении этих показателей лечение следует прекратить.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Пациентам с артериальной гипертензией и/или умеренной или средней степенью застойной сердечной недостаточности в анамнезе следует с осторожностью начинать длительное лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости и гипертензии.

Данные свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут) или длительное время, несколько повышает риск появления артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом не ожидается, что низкая доза ибупрофена (например ≤ 1200 мг/сут) будет повышать риск инфаркта миокарда. Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями длительное лечение может быть назначено врачом только после тщательного анализа. Пациентам с выраженными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) назначать длительное лечение НПВП следует только после тщательного обсуждения.

Нарушение фертильности у женщин. Существуют ограниченные данные о том, что лекарственные средства, ингибирующие синтез циклооксигеназы/простагландина, могут влиять на процесс овуляции. Этот процесс обратим после прекращения лечения. Длительное применение (относится к дозе 2400 мг в течение суток, а также продолжительности лечения более 10 дней) ибупрофена может нарушить женскую фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть. Женщинам, которые испытывают трудности с наступлением беременности или проходят обследование по причине бесплодия, это лекарственное средство необходимо отменить.

Желудочно-кишечный тракт. НПВП следует с осторожностью применять пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться. Имеются сообщения о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, иногда летальные, которые возникали на любом этапе лечения НПВП, независимо от наличия предупредительных симптомов или наличия тяжелых расстройств со стороны ЖКТ в анамнезе.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы повышается при увеличении дозы НПВС у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она осложнена кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальных доз. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин) или антитромбоцитарные средства (например ацетилсалициловая кислота). При длительном лечении для этих пациентов, а также для пациентов, нуждающихся в сопутствующем применении низких доз ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или других лекарственных средств, которые могут увеличить риск для ЖКТ, следует рассмотреть целесообразность назначения врачом комбинированной терапии мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.

Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе, прежде всего пациентам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (преимущественно кровотечение), особенно о желудочно-кишечном кровотечении в начале лечения. В случае обнаружения желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует прекратить.

Тяжелые кожные реакции. Очень редко сообщали о серьезных кожных реакциях (некоторые из них летальные), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в связи с применением НПВП. Высокий риск появления таких реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в большинстве случаев в течение первого месяца лечения.

Сообщалось об остром генерализованном экзантематозном пустулезе (AGEP) при применении лекарственных средств, содержащих ибупрофен. Ибупрофен следует немедленно прекратить при первом появлении кожной сыпи, поражений слизистых оболочек или любых других признаков повышенной чувствительности.

В исключительных случаях ветряная оспа может быть причиной возникновения тяжелых кожных инфекций и осложнений мягких тканей. Пока роль НПВП в обострении этих инфекций нельзя отвергать. В случае ветряной оспы следует избегать приема ибупрофена.

Гематологические эффекты. Ибупрофен может временно ингибировать функцию тромбоцитов (агрегация тромбоцитов), увеличивая время кровотечения и риск развития кровотечения. Поэтому следует наблюдать пациентов с нарушениями свертывания крови. Ибупрофен следует с особой осторожностью применять пациентам, получающим ацетилсалициловую кислоту, для угнетения агрегации тромбоцитов.

Офтальмологические эффекты. На сегодняшний день получены сообщения о затуманивании или снижении зрения, скотомах и изменениях цветового зрения при применении ибупрофена перорально.

Другие специальные предупреждения и меры предосторожности при применении. НПВП могут маскировать признаки инфекции.

Длительное применение обезболивающих лекарственных средств может вызвать головную боль, которую нельзя лечить увеличенными дозами лекарственного средства.

Маскировка симптомов основных инфекций. Ибупрофен может маскировать симптомы инфекции, что может привести к несвоевременному началу соответствующего лечения и, таким образом, усугубить результат инфекционного заболевания. Это наблюдалось при бактериальных пневмониях и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда вводят ибупрофен для снижения температуры и купирования боли при инфекции, рекомендуется мониторинг по состоянию пациента. В амбулаторных условиях пациент должен обратиться к врачу немедленно, если симптомы заболевания сохраняются или состояние пациента ухудшается.

У пациентов, принимающих длительное время ибупрофен, следует контролировать почечную, печеночную функции, а также гематологические показатели крови.

Сообщалось о транзиторной гипогликемии при применении трометамола. При лечении рекомендуется определять уровень глюкозы в плазме крови пациентов.

Длительное применение обезболивающих препаратов может вызвать головную боль, которую нельзя лечить увеличенными дозами данного лекарственного средства.

Следует внимательно наблюдать за пациентом в начале инфузии для своевременного предупреждения возникновения анафилактоидных реакций и повышенной чувствительности. При первых признаках таких симптомов следует прекратить инфузию и провести соответствующее симптоматическое лечение. В исключительных случаях ветряная оспа может повлечь за собой серьезные инфекционные осложнения кожи и мягких тканей. На сегодняшний день нельзя исключать роль НПВП в обострении этих инфекций. Таким образом, желательно избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.

Воздействие на лабораторные исследования:

Время кровотечения (может быть продлено в течение 1 суток после отмены лечения).

Концентрация глюкозы в крови (может уменьшаться).

Клиренс креатинина (может снизиться).

Гематокрит или гемоглобин (может уменьшаться).

Концентрация азота в мочевине и концентрация креатинина и калия в плазме крови (может возрастать).

Функция печени: увеличение трансаминаз.

Ибупрофен следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск у пациентов с врожденными нарушениями метаболизма порфирина (например острая интермитирующая порфирия).

Необходима осторожность при применении у пациентов с определенными состояниями, которые могут ухудшиться:

Пациенты, которые аллергически реагируют на другие вещества, поскольку для них также существует повышенный риск возникновения реакций повышенной чувствительности при применении этого лекарственного средства.

Пациенты, с диагностированными сенной лихорадкой, полипами в носу или хроническими обструктивными расстройствами дыхания, поскольку для них существует повышенный риск развития аллергической реакции. Они могут проявляться как приступы астмы (так называемая анальгетическая астма), отек Квинке или крапивница.

Важная информация о вспомогательных веществах

Это лекарственное средство содержит 13 ммоль (303 мг) натрия на 100 мл раствора. Следует быть осторожным при применении пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.