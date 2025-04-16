Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
337,42
Экономия при брони: -17,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
369,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
362,42
Экономия при брони: -21,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
337,65
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
406,77
Экономия при брони: -65,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
406,03
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
403,06
Экономия при брони: -62,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
401,98
Экономия при брони: -57,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,86
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
377,46
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
369,13
Экономия при брони: -16,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
369,00
Экономия при брони: -51,00 грн