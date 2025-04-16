Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
397,94
Экономия при брони: -52,86 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
407,64
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
413,08
Экономия при брони: -26,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
403,03
Экономия при брони: -39,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
403,30
Экономия при брони: -21,24 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
396,69
Экономия при брони: -14,63 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
390,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
408,94
Экономия при брони: -45,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
364,11
Экономия при брони: -13,13 грн