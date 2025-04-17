Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
396,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
410,82
Экономия при брони: -68,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
395,70
Экономия при брони: -8,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
390,50
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
361,90
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
395,41
Экономия при брони: -52,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
396,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
405,26
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
357,73
Экономия при брони: -31,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
395,70
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
348,25
Экономия при брони: -21,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
397,27
Экономия при брони: -45,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
393,80
Экономия при брони: -6,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management