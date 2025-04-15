Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
369,42
Экономия при брони: -25,51 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
392,10
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
387,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
395,90
Экономия при брони: -31,00 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
395,90
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
387,90
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,60
Экономия при брони: -39,66 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management