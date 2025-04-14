Одесса (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
357,33
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
398,62
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
411,02
Экономия при брони: -67,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
397,93
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
408,88
Экономия при брони: -20,83 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
385,36
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
386,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
399,05
Экономия при брони: -55,52 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
411,55
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
390,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
396,37
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
346,70
Экономия при брони: -13,72 грн