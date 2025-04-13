Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
396,44
Экономия при брони: -50,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
367,61
Экономия при брони: -39,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
356,14
Экономия при брони: -28,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
364,38
Экономия при брони: -12,36 грн