Киев (адрес не указан)
Доступно в 375 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
402,40
Экономия при брони: -23,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
413,83
Экономия при брони: -27,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
418,72
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
361,34
Экономия при брони: -16,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
392,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
391,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management
393,93
Экономия при брони: -50,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Бупирол раствор для инфузий 4 мг/мл контейнер 100 мл №1
Mistral Capital Management