может применяться в виде 20% масляного р-ра, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).

Применение в период беременности и кормления грудью. Информация по применению препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

Дети. Информация о применении препарата у детей отсутствует. Применение препарата не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические устройства.