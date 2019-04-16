Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky)) (49023) - инструкция по применению ATC-классификация
Винилин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Винилин (Бальзам Шостаковского) оказывает противомикробное действие, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.
Фармакокинетика. Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет высокий потенциал регенерации) тканью.
Показания Винилин
фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, обморожения, дерматиты и воспалительные заболевания кожи.
Применение Винилин
Винилин назначают для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность в чистом виде или в виде 20% р-ра на персиковом или других растительных маслах или в мазях. Частота применения — 3–5 раз в сутки.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность организма к препарату.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции.
Особые указания
может применяться в виде 20% масляного р-ра, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).
Применение в период беременности и кормления грудью. Информация по применению препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.
Дети. Информация о применении препарата у детей отсутствует. Применение препарата не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические устройства.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
симптомы передозировки не описаны.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.