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Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky)) (49023) - инструкция по применению ATC-классификация

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Винилин<sup>&reg;</sup> (бальзам Шостаковского) (Vinilin<sup>&reg;</sup> (balzamum Schostakowsky))
Цена в городе Киев
от 151,25 грн
Без рецепта
1 шт, 100 г от 151,25 грн 1 шт, 50 г от 87,33 грн
В наличии в 208 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость накожная
Дозировка
100 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
D03A X50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/0964/01/01 от 16.04.2019
Международное название
VINILINUM* (ВИНИЛИН*)

Винилин инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Винилин (Бальзам Шостаковского) оказывает противомикробное действие, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.
Фармакокинетика. Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет высокий потенциал регенерации) тканью.

Показания Винилин

фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, обморожения, дерматиты и воспалительные заболевания кожи.

Применение Винилин

Винилин назначают для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность в чистом виде или в виде 20% р-ра на персиковом или других растительных маслах или в мазях. Частота применения — 3–5 раз в сутки.

Противопоказания

индивидуальная гиперчувствительность организма к препарату.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции.

Особые указания

может применяться в виде 20% масляного р-ра, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).
Применение в период беременности и кормления грудью. Информация по применению препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.
Дети. Информация о применении препарата у детей отсутствует. Применение препарата не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические устройства.

Взаимодействия

не описаны.

Передозировка

симптомы передозировки не описаны.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Винилин (бальзам Шостаковского)
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный в пачке, №1
от 151,25 грн
В наличии в 208 аптеках
Цены в аптеках
Винилин (бальзам Шостаковского)
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный в пачке, №1
от 151,25 грн
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