Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -13,80 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
235,21
Экономия при брони: -20,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -13,80 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,77
Экономия при брони: -22,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
226,94
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
132,10
Экономия при брони: -5,20 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
235,81
Экономия при брони: -28,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
224,55
Экономия при брони: -16,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
129,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
144,20
Экономия при брони: -17,30 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,01
Экономия при брони: -28,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
143,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн