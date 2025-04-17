Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
138,00
Экономия при брони: -4,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,24
Экономия при брони: -13,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,16
Экономия при брони: -22,86 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -13,00 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
223,58
Экономия при брони: -19,89 грн