Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
144,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
132,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
234,88
Экономия при брони: -21,09 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
228,31
Экономия при брони: -19,34 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
131,30
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
128,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
130,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
130,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
219,67
Экономия при брони: -13,91 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
144,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
125,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
132,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
215,43
Экономия при брони: -9,34 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
132,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
130,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
221,02
Экономия при брони: -14,99 грн