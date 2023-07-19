ВИНИЛИН* (VINILINUM*) Действующее вещество
обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.
Антисептическое действие обусловлено способностью дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал регенерации) тканью.
при фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, маститах, ранениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.
применяют для замачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в форме 20% р-ра на персиковом или других растительных маслах, или в мазях. Частота применения — 3–5 раз в сутки.
Курс лечения определяется врачом индивидуально.
повышенная чувствительность к винилину.
не выявлены.