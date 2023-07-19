применяют для замачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в форме 20% р-ра на персиковом или других растительных маслах, или в мазях. Частота применения — 3–5 раз в сутки.

Курс лечения определяется врачом индивидуально.