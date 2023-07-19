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Активные вещества — “В”ВИНИЛИН* (VINILINUM*)

ВИНИЛИН* (VINILINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная, 100 г, флакон полимерный, в пачке, в пачке, № 1; Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) Жидкость накожная, 100 г, флакон полимерный, в пачке, в пачке, № 1 Sopharma
В 208 аптеках
от 151,25 грн
Цены в аптеках
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная, 50 г, банка полимерная, в пачке, в пачке, № 1; Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) Жидкость накожная, 50 г, банка полимерная, в пачке, в пачке, № 1 Sopharma
В 159 аптеках
от 87,33 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: жидкость накожная.

обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.
Антисептическое действие обусловлено способностью дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал регенерации) тканью.

при фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, маститах, ранениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.

применяют для замачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в форме 20% р-ра на персиковом или других растительных маслах, или в мазях. Частота применения — 3–5 раз в сутки.
Курс лечения определяется врачом индивидуально.

повышенная чувствительность к винилину.

не выявлены.