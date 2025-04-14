Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
230,13
Экономия при брони: -9,43 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
235,52
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,14
Экономия при брони: -16,56 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
240,62
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
224,96
Экономия при брони: -18,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,68
Экономия при брони: -18,21 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
131,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
227,24
Экономия при брони: -20,81 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
209,45
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
206,78
Экономия при брони: -8,18 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
215,45
Экономия при брони: -13,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн